موسكو: أوروبا الخاسر الحقيقي من سياسات واشنطن

تشرين – رصد

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الأمريكية ضد خطوط أنابيب الغاز الروسية لن تؤثر على خطط موسكو لتنفيذ مشاريعها الاقتصادية، وأن أوروبا هي الخاسر الحقيقي من سياسات واشنطن العقابية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها أمس: نراقب باهتمام كيف تتجاوز الولايات المتحدة خطاً ذا دلالة في السياسة الخارجية، حيث بدأت عقوباتها، التي اعتادت عليها روسيا منذ فترة طويلة، تشمل حتى حلفاءها، مضيفةً: إن ادعاء واشنطن (حرصها على حماية أمن الطاقة الأوروبي مضلل)، لأن الأمر لا يتعلق بمساعدة الأوروبيين على توفير إمدادات الطاقة دون انقطاع وبأسعار معقولة، بل بالسعي لحرمانهم من مصادر مضمونة لمثل هذه الإمدادات من روسيا.

«سبوتنيك»

مهاتير محمد يدعو لمحاكمة «إسرائيل»

تشرين – رصد

شدد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد على ضرورة محاكمة «إسرائيل» بتهمة قتل الأبرياء والاستيطان في أراضي الآخرين.

وأكد مهاتير محمد خلال مؤتمر صحفي عقب (قمة كوالالمبور 2019)، أن القمة الإسلامية المصغرة التي عقدت في كوالالمبور، لم تهدف لتأسيس تكتل إسلامي آخر، أو كيان بديل أو إضعاف دور الآخرين، وأن الاجتماع لم يكن هدفه تولي دور أي منصة من المنصات الإسلامية الأخرى.

«روسيا اليوم»

«حقوق الإنسان» اليمنية: تحالف العدوان مسؤول عن مقتل وإصابة 43 ألف يمني

تشرين – رصد

أعلنت وزارة حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية المشكلة في صنعاء، أن عدد الضحايا المدنيين جراء العمليات العسكرية المباشرة لتحالف العدوان ضد اليمن، تجاوز 43.345 قتيلاً وجريحاً خلال 1700 يوم.

وكشفت الوزارة، أن الضحايا من المدنيين جراء العمليات العسكرية غير المباشرة بلغ 476.197 شخصاً, وأكثر من 9835 مدنياً أصيبوا بإعاقات دائمة ومختلفة بينهم 800 طفل.

«المسيرة نت»

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