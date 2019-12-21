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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 25 ربيع الآخر 1441 الموافق لـ 22 كانون الأول 2019
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الجيش يطهّر ثلاث قرى جديدة ويواصل عملياته ضد المجموعات الإرهابية بريف إدلب
مع تقدم الجيش في إدلب… إرهابيو “النصرة” ينقلون شحنة من غاز الكلور إلى مدينتي سراقب ومعرة النعمان
موسكو: سنواصل تنفيذ المشاريع الاقتصادية بالرغم من أي عقوبات
الجيش اللبناني يعيد فتح الطرق في بيروت وطرابلس
الجيش الليبي: لدينا القدرة على مواجهة مخططات النظام التركي
المحكمة الجنائية الدولية توجه أصابع الاتهام لـ"إسرائيل"
القوات العراقية تدمّر 9 أوكار لإرهابيي “داعش” في الأنبار
الجيش اللبناني يوقف شخصين في الهرمل لحيازتهما قذائف صاروخية
الأسيوطي: إجراءات واشنطن ضد الشعب السوري تهدف لعرقلة انتصارات الجيش
الغارديان: "إسرائيل" تتجسس على مسؤولين باكستانيين
ميليشيات مسلحة موالية لترامب تهدد بحرب أهلية لحمايته من العزل
ترحيب فلسطيني بإعلان الجنائية الدولية عزمها فتح تحقيق بجرائم الاحتلال
بيونغ يانغ: التصريحات الأمريكية استفزازية وغير مقبولة
محتجون يقطعون طريق الضنية الرئيسة في لبنان
"فيسبوك" يحذف حسابات تؤيد ترامب