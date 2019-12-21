مع تقدم الجيش في إدلب… إرهابيو “النصرة” ينقلون شحنة من غاز الكلور إلى مدينتي سراقب ومعرة النعمان

تزامناً مع تقدم وحدات الجيش العربي السوري ضد التنظيمات الإرهابية في إدلب أقدم إرهابيو تنظيم “جبهة النصرة” بالتنسيق مع تنظيم “الخوذ البيضاء” الإرهابي وإشراف خبراء من الشيشان وبلجيكا على نقل اسطوانات تحتوي على غاز الكلور السام إلى محيط مدينتي سراقب ومعرة النعمان.

وأفادت مصادر محلية لوكالة سبوتنيك الروسية بأن إرهابيين من “جبهة النصرة” قاموا بإخراج عدة اسطوانات تحوي غاز الكلور من مقرات تتبع للتنظيم الإرهابي في المزارع المحيطة بمدينتي سراقب ومعرة النعمان جنوب إدلب.

وأضافت المصادر: إن الإسطوانات التي يرجح أن يكون عددها 3 تم تسليمها إلى “خبراء” من الشيشان وبلجيكا عملوا على نقلها بوساطة دراجات نارية سلكت طرقا مختلفة وبأوقات متباعدة فيما يبدو أنها محاولة للتغطية وإخفاء الوجهة التي تم نقل الأسطوانات إليها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية كشفت في الـ 12 من الشهر الجاري معلومات تفيد بأن متزعمين من تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي يخططون بالتعاون مع تنظيم “الخوذ البيضاء” الإرهابي لتنفيذ عملية مفبركة لاستخدام مواد سامة وتدمير مواقع بنية تحتية في عدد من بلدات ادلب لإعداد صور ومقاطع فيديو ونشرها في مواقع الإنترنت ووسائل الاعلام بغية اتهام الجيش العربي السوري باستخدام أسلحة كيميائية.

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