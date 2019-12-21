الجيش الليبي: لدينا القدرة على مواجهة مخططات النظام التركي

أكد مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب أن الجيش لديه القدرة والقوة والإرادة الشعبية التي تمكنه من مواجهة كل مخططات النظام التركي، مشيراً إلى أن سلاحي الطيران والبحرية في حالة تأهب تام لاستهداف أي قوات أجنبية.

ونقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن المحجوب قوله تعليقا على طلب حكومة الوفاق الليبية التدخل من النظام التركي إن جميع أسلحة الجيش الليبي في حالة تأهب واستعداد.. وهي قادرة على استهداف أي قوات تتدخل في الأراضي الليبية، مضيفاً: إن الطائرات الحربية الليبية تسيطر على سماء ليبيا بينما تسيطر القوات البحرية على المياه الليبية وأن أي قوات ستدخل أجواء ليبيا سيتم استهدافها مباشرة.

واعتبر المحجوب أن النظام التركي غير قادر على تحقيق مخططاته بالتدخل في ظل المواقف العربية والدولية والإقليمية التي من شأنها وقف هذه المخططات.

وكانت وسائل إعلام ليبية ذكرت أول من أمس أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج قررت في اجتماعها الأخير طلب ما وصفته بـ “الدعم النوعي واللوجستي من تركيا”.

وأدان البرلمان الليبي في طبرق في وقت سابق إعلان رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان عن استعداده لإرسال قواته إلى ليبيا، محذراً إياه من أن ليبيا لن تكون بوابة لعودة الاحتلال العثماني البائد إلى الوطن العربي.

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