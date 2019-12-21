البارشا يقسو على ألافيس ويواصل الصدارة

ضمن مباريات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني فاز برشلونة، اليوم، على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 4 ـ 1 ليضمن إنهاء العام الحالي متصدراً الدوري، سجل أهداف البارشا غريزمان في د. 14 وفيدال د. 45 وميسي د.69 وسواريز من ركلة جزاء د.75 بينما أحرز بيري بونس هدف ألافيس الوحيد في د.56.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 39 نقطة من 18 مباراة متقدماً بثلاث نقاط على ريال مدريد الذي يستضيف أتلتيك بيلباو غداً، ويحتل اشبيلية الذي فاز على ريال مايوركا 2 ـ 0 المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

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