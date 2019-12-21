البايرن يفوز على فولفسبورغ.. ولايبزغ في الصدارة

ضمن مباريات الجولة الـ 17 من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم فاز بايرن ميونيخ اليوم على ضيفه فولفسبورغ 2 ـ 0 .

وتأخر أصحاب الأرض في تسجيل هدفي الفوز حيث أحرز جوشوا زيركزي الهدف الأول في الدقيقة 85 ليعود سيرج جنابري ويوسع الفارق بهدف ثان في الدقيقة 89 من زمن المباراة، ليبقى البايرن ثالثاً بـ 33 نقطة.

وانفرد لايبزيغ بصدارة الدوري بعد تغلبه على أوغسبورغ بنتيجة 3-1، وتقدم أوغسبورغ أولاً عبر لاعبه فلوريان نايديرليشنير في الدقيقة 8 قبل أن يحرز لايبزيغ هدف التعادل عبر كونراد لايمر في الدقيقة 68 وسجل باتريك شيك هدف التقدم للايبزيغ في الدقيقة 80 ليضيف يوسف بولسن الهدف الثالث في الدقيقة 89.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 37 نقطة لينفرد بالصدارة.

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