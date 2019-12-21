فيورنتينا يقيل مونتيلا

أقال نادي فيورنتينا الإيطالي المدير الفني للفريق فينتشينزو مونتيلا عقب الهزيمة الثقيلة أمام روما بنتيجة 4 ـ 1 أمس في إطار منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

وذكر فيورنتينا في بيان عبر موقعه الرسمي أن النادي قرر إعفاء مونتيلا من مهامه كمدرب للفريق الأول، مشيراً إلى أن القرار تم اتخاذه بعد تحليل طويل ومفصل لأداء ونتائج الفريق.

ولفت البيان إلى أن الإعلان عن المدرب القادم سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة ويحتل فيورنتينا المركز الرابع عشر على جدول ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” برصيد 17 نقطة.

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