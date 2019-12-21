هل فعلاً يوجد علاقة انسجام وتكامل فني بين الأضداد والمتناقضات..؟

سمير المحمود:

الفيلسوف والمفكر اليوناني هيراقليطس هو أول من قال بالصيرورة والتغير وبحسب ما يعبر في أبحاثه هو إنه لا يوجد في الكون شيء ثابت أبدي بل على حد تعبيره كل شيء يجري ويتغير ويصير وإن أساس هذه الصيرورة بحسب ما يؤكد هو جملة المتناقضات اللامتناهية فمن دونها لا يكون كون ولا فساد، وعلى أساس مذهبه هذا رأى بأن الجمال نسبي وبأنه واقعي وبأنه صفة للعالم الموضوعي وحول تلك النسبية التي أشار إليها يؤكد أنها ناجمة عن اختلاف أنواع الطبيعة فمثلاً إن القرد والغزال والإنسان أنواع مختلفة وبحسب كل نوع تتكون البنية الداخلية لوحدة وتناسق أجزاء الموضوع التي يفصح عنها الشكل الخارجي وضمن هذه الوحدة وتكامل تناقضاتها يكون أساس الجمال والذي يتجلى في الكون بصورة عامة كما يتجلى في الفن بصورة خاصة..

وحول آراء هيراقليطس الجمالية أشار الفيلسوف أرسطو في كتابه العالم إلى أن الطبيعة تنزع إلى الأضداد وبها يكون التناسق فالطبيعة ربطت بين الذكر والأنثى وليس بين الجنس الواحد فأول ارتباط اجتماعي أوجدته الطبيعة كان في الجمع بين الأضداد وكذلك في الفن يحصل الشيء نفسه فيكون التعبير الفني في اللوحات الفنية من تداخل الألوان وكذالك في الموسيقا يتم الحصول على التناسق الموحد بين الأصوات والأنغام وبحسب ما يعبر هيراقليطس إن الموضوع يتحقق جماله بشكل أفضل كلما تكون الأضداد الخفية أكثر تناسقاً وعلى هذا فإن الإبداع الفني يكون انعكاساً وتعبيراً عن صفات وعلاقات العالم الخارجي وفهماً عميقاً للبنية الداخلية للموضوع المعبر عنه فنياً.

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