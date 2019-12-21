المحكمة الجنائية الدولية توجه أصابع الاتهام لـ”إسرائيل”

ترجمة: إيمان الذنون ـ تشرين:

أثار التحقيق الشامل في جرائم الكيان الصهيوني والذي ستشرف عليه، فاتوبنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، رد فعل عنيف في الأوساط “الإسرائيلية” التي رأت في تحرك المحكمة الجنائية الدولية خطوة غير مستحبة.

هذا ما أشار إليه تقرير نشرته صحيفة “التايمز” حول قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق من أجل كشف جرائم الحرب التي ارتكبتها “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. وبحسب الصحيفة أكدت المدعية العامة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصل التحقيقات الأولية إلى نهايتها، لافتة إلى أن بناء المستوطنات والعمليات العسكرية واحدة من الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل”.

جاء فتح التحقيق بناء على القضية التي رفعها الفلسطينيون منذ عام 2015 بشـأن جرائم الحرب التي ارتكبت أو تم ارتكابها في الضفة الغربية التي تحتلها “إسرائيل” وفي القدس الشرقية وقطاع غزة منذ عام 1967 وتنقل الصحيفة عن نتنياهو قوله “إن هذا اليوم أسود للعدالة، وإن قرار المحكمة الجنائية الدولية شائن ولا أساس له من الصحة”.

وفي وقت سابق، قال المستشار القانوني لكيان الاحتلال إفيخاي ماندلبليت: “يتمثل الموقف القانوني لإسرائيل” وهي ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية في أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص فيما يتعلق بـ”إسرائيل”.

بينما بيّنت الصحيفة أن الفلسطينيين رحّبوا بهذه الخطوة التي طال انتظارها لما يقرب من خمس سنوات طويلة وصعبة.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تشكلت وفق قرار مجلس الأمن، وأصبحت فلسطين عضواً فيها عام 2014، في حين لم تنضم “إسرائيل” إليها حتى اليوم، وتعمل المحكمة وفق نظام روما عام 1998 الساري على الدول الموقعة الـ124 ، حيث تقوم بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.

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