القوات العراقية تدمّر 9 أوكار لإرهابيي “داعش” في الأنبار

دمرت القوات العراقية اليوم تسعة أوكار لعناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة الأنبار غرب العراق.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن مصدر أمني عراقي قوله: إن القوات الأمنية من قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش تمكنت من تدمير تسعة أوكار لعناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بالحملة الأمنية التي تشهدها منطقة وادي حوران غرب الأنبار.

وكانت القوات العراقية دمرت أمس الأول أوكاراً وأنفاقاً لتنظيم “داعش” الإرهابي قرب بحيرة حمرين وقضت على من فيها من إرهابيين.

من جهة أخرى أصيب مدني عراقي بجروح خطيرة اليوم جراء فتح مسلحين مجهولين بأسلحتهم الكاتمة للصوت باتجاهه في منطقة الأمين شرقي العاصمة بغداد.

وكان مدني عراقي قتل أمس الأـول في هجوم نفذه مسلحون مجهولون شمال بغداد.

من جانب آخر أصيب خمسة مدنيين عراقيين بجروح جراء انفجار عبوتين ناسفتين بشكل منفصل إحداهما في شمال العاصمة العراقية بغداد والأخرى في جنوبها.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني عراقي قوله: إن ثلاثة مدنيين أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة داخل دراجة نارية ضمن مدينة الشعلة شمال بغداد.

وأضاف المصدر أن مدنيين اثنين أصيبا بانفجار عبوة ناسفة في منطقة البياع جنوبي بغداد.

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