انطلاق فعاليات مهرجان الحمضيات

انطلقت فعاليات مهرجان الحمضيات في المتحف الوطني باللاذقية اليوم متضمناً عرض كل أنواع الحمضيات وأصنافها، إضافة إلى فعاليات أخرى منها كرنفال سيار في أرجاء شوارع المدينة.

وكشف مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بوزارة الزراعة الدكتور ابراهيم ميده أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيكون هناك مناقشة لآلية جديدة قدمتها الهيئة لدعم إنتاج وتسويق الحمضيات ستنعكس إيجابيا على المزارع والشركات التصديرية.

وتكمن أهمية المهرجان كما يوضح مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خيربك في العرض من أجل التسويق الخارجي ولا سيما بعد اعتماد الحكومة سياسة الاعتمادية لتسويق الفائض من إنتاج الحمضيات، مشيراً إلى أن الحمضيات هذا العام في تطور جيد وتشكل مصدر دخل رئيساً لأكثر من 45 ألف أسرة في المحافظة حيث يقدر إنتاج اللاذقية لهذا العام 800 ألف طن.

ويرافق المهرجان ندوة علمية تبدأ غداً في دار الأسد للثقافة يشارك فيها نحو 25 محاضراً من الجامعات ومن هيئة دعم الصادرات ومن الجهات التسويقية وستكون لمخرجاتها آثار إيجابية في حال تطبيقها على واقع الحمضيات سواء من حيث الإنتاج أم الزراعة أم التسويق والتصدير.

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