الأسيوطي: إجراءات واشنطن ضد الشعب السوري تهدف لعرقلة انتصارات الجيش

استنكر عضو مجلس النواب المصري يسري الأسيوطي القانون الأمريكي الذي صدق عليه مجلس الشيوخ مؤخراً ويفرض إجراءات اقتصادية قسرية على الشعب السوري مؤكداً أن هذا القانون الذي يدعى “قيصر” يهدف إلى عرقلة انتصارات الجيش العربي السوري ضد الإرهاب.

وأوضح الاسيوطي في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة أن الدولة السورية تحارب الإرهاب وتتصدى له وتدفع خطره عن المنطقة العربية، مشيراً إلى أن الشعبين المصري والسوري واحد وأي تهديد لأحدهما هو تهديد للآخر ولا يمكن القبول بهذا القانون الأمريكي الجائر.

كما استنكر الأسيوطي استهداف منشآت النفط السورية وقال: إن ذلك الاستهداف يأتي في إطار المخطط الإرهابي الهادف إلى تقويض قدرات الدولة السورية.

من جانبه أكد اللواء فؤاد علام عضو المجلس الأعلى المصري لمكافحة الإرهاب في تصريح مماثل أن سورية قادرة على دحر الارهاب وكل القوى المتآمرة عليها.

وشجب علام استهداف المنشآت النفطية السورية من قبل التنظيمات الإرهابية، مشدداً في الوقت نفسه على قدرة الجيش العربي السوري في معركته الراهنة على القضاء على الإرهاب ولا سيما في الشمال.

وأوضح علام أن مواقف بعض دول المنطقة كتركيا وقطر إضافة إلى أمريكا وبريطانيا وفرنسا تصب في إطار مخطط قديم لتقسيم المنطقة واستنزاف مواردها.

وحول التخوف لدى الدول الغربية من عودة العناصر الإرهابية إليها بين علام أن هذا التخوف أكذوبة كبرى يروج لها الغرب مع النظام التركي متسائلاً: إذا كانت الدول الأوروبية لا تستطيع حماية نفسها من الإرهابيين العائدين إليها فماذا نفعل نحن العرب وعلى أرضنا مئات الآلاف من العناصر الإرهابية.

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