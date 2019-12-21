برونزيتان لسورية في بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر

حقق منتخب سورية للبلياردو والسنوكر ميداليتين برونزيتين في بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة.

واستطاع لاعب منتخبنا باسم عبود إحراز الميدالية البرونزية في فئة الرجال لمسابقة البلياردو 8 كرات واللاعب الواعد وسام الدكاك حقق برونزية فئة الشباب تحت 18 سنة للمسابقة نفسها بمشاركة أكثر من 50 لاعباً يمثلون 11 دولة هي سورية والبحرين ولبنان والأردن وفلسطين والعراق والسعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان.

وكان لاعبو منتخبنا الوطني بالسنوكر قد حققوا نتائج طيبة في مباريات الدور الأول بانتظار التأهل إلى الدور الثاني في مسابقة السنوكر (كرات) للرجال حيث فاز اللاعب عبد الكريم مقصود بمباراتين بانتظار نتائج المباراة الثالثة مع اللاعب السعودي عمر العجلاني صاحب المركز الثاني في بطولة آسيا سابقاً.

وكان اللاعب يزن الحداد قد خسر مباراته الأولى أمام الإماراتي محمد شهاب بطل النسخة السابقة بنتيجة 4-3 وفاز بمباراته الثانية بانتظار أن يفوز اليوم بآخر مباريات المجموعة ويتأهل إلى الدور الثاني.

وتتألف بعثة المنتخب من محمد علي ميهوب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي رئيسا وأزهر الزيبق مدرباً واللاعببن باسم عبود ووسام الدكاك وعبد الكريم مقصود ويزن الحداد.

طباعة