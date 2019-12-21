ريال مدريد يحسم أمر عودة المغربي حكيمي

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ريال مدريد ينتظر عودة المغربي أشرف حكيمي المعار لبوروسيا دورتموند إلى صفوف الفريق الملكي خلال الصيف المقبل.

وتنتهي فترة إعارة حكيمي التي استمرت لموسمين مع الفريق الألماني في صيف 2020، حيث خاض مع دورتموند 54 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 13 أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يحتاج إلى ظهير أيمن إلى جانب داني كارفاخال.

وذكرت “ماركا” أن حكيمي لن يدخل المنافسة مع كارفاخال فقط، لكن الدولي المغربي يمكنه اللعب كظهير أيسر أو أيمن، بالإضافة إجادته في مركز الجناح.

وتشير التوقعات ألا يوافق نادي العاصمة الإسبانية على تمديد إعارة حكيمي البالغ 21 عاماً لبوروسيا دورتموند في الصيف المقبل.

المصدر: وكالات

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