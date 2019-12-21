ميليشيات مسلحة موالية لترامب تهدد بحرب أهلية لحمايته من العزل

تشرين ـ رصد:

تجدد التهديد في الولايات المتحدة الأمريكية بنشوب حرب أهلية في الآونة الأخيرة لقطع الطريق على الحزب الديمقراطي في المضي بالمحاكمة على طريق عزل الرئيس ترامب، فيما تنظر السلطات الأمنية ومراكز القرار السياسي إلى المسألة بجدية عالية لتوفر ظروفها وآلياتها ووفرة السلاح وقرار البدء بها من قبل جزء لا بأس به من مؤيدي ترامب.

في هذا السياق, ذكر تقرير أعده مكتب قناة “الميادين” الفضائية في واشنطن, و نشر على موقع القناة الالكتروني, أن المحرض الأبرز لاندلاع حرب أهلية ليس سوى الرئيس ترامب الذي “غرد” منذراً بها، في 29 أيلول الماضي، قبيل بدء جلسات مجلس النواب بالقول “في حال نجح الديمقراطيون بعزل الرئيس .. سنشهد اندلاع حرب أهلية من شأنها تقسيم بلادنا لن تستطيع التغلب عليها”.

ويشير التقرير إلى أن مجموعة يمينية منظمة تؤيد ترامب تدعى “حراس القسم”، تضم نحو 24 ألف عنصر، أبلغت أعضاءها في اليوم ذاته بتوجه الرئيس ترامب وما يجب عليهم الإعداد له: “نحن على أعتاب حرب أهلية حامية الوطيس.. تيار اليمين لديه صفر ثقة أو احترام لأي فعل يصدر عن اليسار، غير الشرعي”.

ولهذا, حذرت نائبة وزير العدل السابقة لشؤون الأمن القومي، ماري ماكورد، من نزعة الاستهتار وتهميش اليمين المسلح إذ قالت: سيكون ضرباً من الجنون الاستهتار وبخس تقدير قوة وفعالية تصريحات ترامب بمطالبته الميليشيات المارقة التأهب للعمل، خصوصاً إن اتخذ قرار بعزله.

وأضافت ماكورد أن ميليشيا “حراس القسم”، تضم بين صفوفها جنوداً سابقين مجربين في ساحات القتال وأفراد شرطة، ذكّرت عناصرها حديثاً بساعة الصفر “كل ما ينتظرنا هو إشارة من الرئيس، وسنلبي نداءه”، واستعراضها بالفيديو لسلاحها الحربي المفضل، “(إيه آر 15) المصون دستورياً وفق مادة التعديل الثانية”.

من جهته, وفقاً للتقرير, أنذر عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري، ستيف كينغ، معارضي الرئيس ترامب بأن مخزون الأسلحة المتوافرة في الولايات “الحمراء”، التي تميل لتأييد الحزب الجمهوري بغالبية مريحة، تشمل “8 تريليون طلقة”.

وفي سياق انتشار الأسلحة الفردية بين أفراد المجتمع الأمريكي، ذكر تقرير “الميادين” بيانات صدرت عن الوكالة الفيدرالية لتنظيم “الكحول والتبغ والأسلحة الفردية”، جاء فيها, أن ما يملكه الشعب الأميركي من أسلحة فردية تصل لـ 423 مليون قطعة، ومليارات مخازن الذخيرة، .. تشمل 17.7 مليون بندقية آلية حديثة من طراز إيه آر 15 وكلاشينكوف 47, وحذرت “الوكالة” صناع القرار بأن تلك الترسانة تشكل خطراً جاداً على الأجهزة الأمنية وسلامة الشعب الأميركي.

ويرى التقرير, أن احتمالات اندلاع صدامات مسلحة، أو حرب أهلية باردة، في الأيام المعدودة الماضية تعززت عقب رسالة الرئيس ترامب المطولة والغاضبة لرئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، عشية التصويت على لائحة اتهام ضده، يقر فيها بمحاكمته لكنه لن يستسلم بسهولة، مؤكداً أن مسار المحاكمة والعزل سيخدمه في نهاية المطاف، وهي نتيجة تجد أصداء واسعة لعدم توافر أعداد الأصوات الضرورية لعزله في مجلس الشيوخ.

أما النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، لووي غومرت، حذر خلال مداخلته في مجلس النواب للتصويت على القرار من نشوب حرب أهلية محتملة, لافتاً إلى أن “التجارب التاريخية تشير إلى أن الأسلحة تدخل ساحة المعركة في الشوط الأخير من حرب أهلية”. (وفقاً لتعبيره) .

ويشير التقرير إلى أن آخرون لفتوا الانتباه إلى تجذر حركات انفصالية منظمة في بعض الولايات مثل كاليفورنيا وتكساس وماريلاند وكولورادو, ومن بين تلك الحركات ما يسمى “الجمعية الوطنية للدراجات النارية, صدى العاصفة”، المنتشرة في طول وعرض البلاد وتضم نحو 300،000 عضو، والتي أعربت عن جاهزيتها لدخول جماعي منظم للعاصمة واشنطن “لحماية ترامب” من تداعيات قرار العزل. كما أن التجهيزات للتحرك بين صفوف تيار المسيحيين الإنجيليين في حالة متقدمة، يغذيه وعاظ الكنائس في معظم الولايات الجنوبية.

ولم يوفر “معسكر” ترامب هذه الأجواء من أجل حصد المكاسب المالية، إذ شن مؤيدوالرئيس وحملة انتخابه المقبلة, حملة دعائية مكثفة ضد الحزب الديمقراطي وحصدوا تبرعات إضافية بعشرات ملايين الدولارات بعد تبني شعار “التصويت المسبق – صندوق الدفاع ضد العزل”.

المصدر: “الميادين نت”

طباعة