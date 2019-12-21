3 ميداليات لسورية في البطولة الآسيوية للجودو

أحرز منتخب سورية للجودو ثلاث ميداليات “فضية وبرونزيتين” في منافسات البطولة الآسيوية للأندية المقامة في نادي الصليبيخات بالكويت بمشاركة 15 نادياً.

وأحرز عمران عجينة الميدالية الفضية بوزن 60 كغ بعد فوزه على لاعب من الصين تايبيه وعلى لاعب كويتي فيما خسر في النهائي أمام لاعب صيني.

وتوّج حسن بيان ببرونزية وزن 73 كغ بعد أن فاز على لاعب عراقي وآخر من قرغيزستان وخسر مع لاعب كويتي، بينما كانت البرونزية الثانية من نصيب إحسان نجم بوزن 66 كغ بعد فوزه على لاعب سعودي وآخر من الصين تايبيه، بينما خسر أمام لاعب من قرغيزستان.

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