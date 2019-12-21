هيئة شؤون الأسرى: هذا مايحدث للأسيرات بعد نقلهن لـ”معبار هشارون”؟

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء أمس، بأن الأسيرات اللواتي يعتقلن حديثاً يتم نقلهن إلى قسم خاص في سجن هشارون، وهو أشبه بقسم للعزل يسمى “المعبار”، وتحتجز فيه الأسيرات لأيام، وأحياناً لأسابيع بظروف مأساوية قاسية قبل نقلهن إلى سجن الدامون.

ونقلت وكالة “معاً” الفلسطينية عن الهيئة قولها: وفقاً لإفادة الأسيرات، فإنّ تلك الغرفة لا تصلح حتى لاحتجاز الحيوانات بداخلها، فيها أربعة “أبراش حديدية”، وعليها فرشات جلدية قذرة ورقيقة جداً تسبب أوجاعاً في الظهر والرقبة، والغرفة باردة جداً لأن نافذتها مفتوحة على مدار الساعة بشكل متعمد من قبل إدارة السجن، وساحتها صغيرة جداً ولا يسمح للأسيرات بالخروج إليها إلا ساعة واحدة يومياً.

وأضافت الهيئة: إنّ الأسيرات اشتكين من سوء المعاملة ومن سوء الطعام المقدم نوعاً وكما، كما أن مرحاضها صغير جداً وتفيض مياهه إلى داخل الغرفة، عدا عن أن تلك الغرفة تقابلها غرفٌ لسجناء جنائيين إسرائيليين يصرخون ويشتمون طوال الوقت ويشكلون مصدر إزعاج لا يتوقف بالنسبة للأسيرات.

كما اشتكت الأسيرات من مأساوية عربة النقل بين السجون والمحاكم والتي لا تشبه سوى رحلة العذاب والموت، إذ تحتجز الأسيرات فيها داخل أقفاص حديدية مغلقة وباردة لساعات طويلة وربما لأيام، تحرم فيها من النوم وتناول الطعام والشراب أو قضاء الحاجة.

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