“فيسبوك” يحذف حسابات تؤيد ترامب

أعلن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي عن قيامه بإزالة شبكة حسابات وهمية تستخدم هويات مزيفة للقيام بحملة لنشر مواد مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموقع وانستغرام.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول سياسة الأمن الالكتروني في فيسبوك ناثانيال غليتشر قوله في بيان نشره على الإنترنت: إن هذه الشبكة واحدة من اثنتين تم وقفهما بسبب المشاركة في تدخل أجنبي وحكومي والسعي إلى تضليل الآخرين، مضيفاً: في كلتا الحالتين قام الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط بالتنسيق مع بعضهم واستخدموا حسابات مزيفة.

ولفت غليتشر إلى أن إحدى الحملات التي تعقبها فيسبوك أوصلت إلى مجموعة إيبوك للإعلام التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وتم كشف ارتباطها بطائفة فالون غونغ وإلى موقع يسمى “بي أل”، مبيناً أن الشبكة التي تتمحور حول مجموعة “بي أل” انتهكت بشكل متكرر عدداً من سياساتنا ضد السلوك المنسق غير الموثوق والبريد العشوائي والتضليل وتم حظر المجموعة على فيسبوك.

وفي هذا الإطار أزال فيسبوك 601 حساب و 89 صفحة و 156 مجموعة و 72 حساباً على انستغرام أنشئت في الولايات المتحدة وفيتنام واستخدم بعضها صور تعريف صنعت باستخدام الذكاء الاصطناعي بزعم أنها لأشخاص من الولايات المتحدة وفقاً للشبكة الاجتماعية.

وبين غليتشر أن هذه الحسابات تنشر عادة محتوى مسلي وأخباراً حول قضايا السياسة الأمريكية بما في ذلك محاكمة ترامب والعقيدة المحافظة والمرشحون السياسيون والانتخابات والتجارة والقيم الأسرية، موضحاً أن نماذج المحتوى التي تم تقديمها جميعها مؤيدة لترامب وتروج له.

ووفق فيسبوك فقد أنفق 55 مليون حساب يتبع صفحة أو أكثر تديرها هذه الشبكة أقل من 5ر9 ملايين دولار من الإعلانات على فيسبوك وانستغرام مجتمعين، بينما أشار غليتشر إلى أن جورجيا كانت مصدر الشبكة الثانية للحسابات التي تمت إزالتها على فيسبوك وانستغرام واستهدفت أشخاصاً هناك.

وقال غليتشر: على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هوياتهم والتنسيق، بينما بينهم إلا أن تحقيقنا ربط هذا النشاط بشركة باندا للإعلانات في جورجيا والحكومة التي يقودها حزب الحلم الجورجي.

وتمت إزالة 39 حساباً و 344 صفحة و 13 مجموعة على فيسبوك و22 حساباً على انستغرام جمعت أكثر من 440 ألف متابع بشكل عام بعد ربطهم بحملة جورجيا.

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