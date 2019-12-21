استغلال الغاز فى التصنيع يرفع عائدات مصر إلى 100 مليار دولار

قال الدكتور محرم هلال ، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين: إن زيادة القيمة المضافة لاكتشافات الغاز الجديدة من خلال استغلاله فى التصنيع مثل صناعات البتروكيماويات يمكنه أن يصل العائد من الغاز من 40 دولار إلى 3 آلاف دولار وهو ما يرفع من عائدات صادرات مصر إلى 100 مليار دولار.

وأكّد هلال في حديث لصحيفة “اليوم السابع” المصرية القول: إنّ الدّولة حققت إنجازاً ضخماً بملف الطاقة، إذ أنفقت 600 مليار جنيه لتطوير قطاع الكهرباء وتوفير الطاقة، كما حفزت الاكتشافات الجديدة للغاز والبترول، لكن يبقى استغلال تلك الاكتشافات من خلال التصنيع لتحقيق أعلى عائد للدولة.

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