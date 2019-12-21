محتجون يقطعون طريق الضنية الرئيسة في لبنان
ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن محتجين قطعوا طريق عام حلبا في عكار شمال لبنان بالكامل بالإطارات والعوائق الحديدية ومفرق بلدة كوشا بالأتربة.
وفي الضنية شمال لبنان، قطع محتجون طريق الضنية الرئيسة التي تربطها بمدينة طرابلس بالسواتر الترابية عند مفرق براد معوض وطريق مفرق علما ومحلة البياض والعيروينة وعند مدخل بلدة الفوار بالحجارة والإطارات المشتعلة في الوقت الذي يحاول فيه عناصر من الجيش اللبناني والقوى الأمنية إعادة فتحها مجدداً أمام المواطنين.
وأغلقت أغلبية المدارس والمعاهد والثانويات الرسمية والخاصة في الضنية أبوابها أمام الطلبة، فيما قطع محتجون في عكار عدداً من طرقها الرئيسة.
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