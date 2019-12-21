بومبيو: الولايات المتحدة تعارض أي تحرك للمحكمة الجنائية ضد “إسرائيل”

استمراراً لانحيازها ودعمها اللامحدود لكيان الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة جرائمه وإرهابه بحق الفلسطينيين، جددت الولايات المتحدة تأكيدها على انحيازها الكامل لكيان الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو معارضة بلاده لأي تحرك دولي لجهة فتح تحقيق بوقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في بيان صدر عن بومبيو، أمس، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن الولايات المتحدة تعارض بحزم أي تحرك للمحكمة الجنائية الدولية ضد “إسرائيل” وذلك بعد إعلان فاتو بنسودة المدعية العامة في المحكمة أنها تريد فتح تحقيق كامل حول وقوع جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

ويأتي هذا البيان بعد ترحيب الخارجية الفلسطينية، أمس، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية انتهاء مرحلة الدراسة الأولية بفتح تحقيق في جرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 كانون الثاني 2015 وأنها تطور مهم لفتح التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددة على أنها ستواصل التعاون مع المحكمة حتى تحقق العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم.

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