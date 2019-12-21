حرب الأحزاب

صفاء إسماعيل

انتقلت كرة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ملعب مجلس الشيوخ, وذلك بعد أن أقر مجلس النواب رسمياً اتهام ترامب باستغلال سلطاته وعرقلة عمل «الكونغرس»، ليصبح بذلك ترامب رابع رئيس أمريكي يقف موقف المتهم في محاكمة مجلس الشيوخ, حيث سيتعين على الأعضاء فيه البت فيما إذا كانوا سيدينون ترامب ويقررون عزله من منصبه, أو تبرئته ليكمل فترته الرئاسية حتى عام 2021.

كل ما جاء على لسان مسؤولي البيت الأبيض والمشرعين «الجمهوريين» منذ بدء إجراءات عزل ترامب, يؤكد أنه ستتم تبرئة الأخير في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه «الجمهوريون», والذي سيكون ساحة مطمئنة لترامب, لأن «الجمهوريين» لن يقوموا بإزاحة ممثل حزبهم من السلطة، وسط توقعات شبه مؤكدة بأنهم يعدون العدة للرد على «الديمقراطيين» بفعل الأمر نفسه الشهر المقبل من خلال التصويت بالإجماع ضد قرار عزل ترامب.

صحيح أن «الديمقراطيين» حققوا فوزاً ساحقاً برص الصفوف والتصويت على قرار تاريخي يدين ترامب, لكن ما لم ينجحوا فيه هو إقناع «الجمهوريين» بالانحياز إلى صفهم والكف عن دعم ترامب وغض الطرف عن سلوكه وسياساته المشينة.

يقين «الديمقراطيين» بأن نظراءهم «الجمهوريين» سيجهضون قرار العزل عندما يصل إلى مجلس «الشيوخ» دفع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لرفض تسليم عملية مساءلة ترامب إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعلم كيف سيديرها «الجمهوريون», ما أثار جنون ترامب الذي يطالب بمحاكمة فورية في «ملعبه الجمهوري» لأن من مصلحة ترامب وحزبه أن يعقد «الشيوخ» جلسة المحاكمة بأقصى سرعة لتبرئة الرئيس وتخفيف عبئها على حملته الانتخابية.

التصعيد بين الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» يشي بأن المشهد السياسي الأمريكي لن يعود إلى ما كان عليه سابقاً, ما يعني تأجيج التوترات الحزبية واستمرار للحرب السياسية الداخلية التي ستؤدي لانقسام السياسة والرأي العام الأمريكيين أكثر من السابق, فإذا أقر «الشيوخ» تبرئة ترامب فإن الأخير سيكون مجروحاً عازماً على الانتقام، وسيقلب ثقل العزل ضد خصومه عبر تعبئة قاعدته الجماهيرية والتشهير بخصومه السياسيين.

سواء برأ «الشيوخ» ترامب أو عزله من منصبه وهو أمر مستبعد تماماً, فإن ترامب تجرع كأس إجراءات العزل التي تعد لطخة سوداء التصقت برئاسته وتركته، وستؤثر على حظوظه في الانتخابات المقبلة التي لن تكون سهلة على ترامب وحزبه.

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