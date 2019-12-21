ريم عبد العزيز لديها شروطها الفنية للموسم المقبل!

أكدت الفنانة ريم عبد العزيز، أنها لم تبدأ بعد تحضيراتها الفعلية للموسم الدرامي المقبل لأسباب كثيرة أهمها النصوص وضعف بعضها، متمنية من الكتّاب الذين يسعون إلى الحضور في الدراما عبر أعمالهم أن يبحثوا في الحوار وفي المضمون وطريقة تناول أي موضوع وأسلوب طرحه، معتبرة أن الجميع يستند إلى النص وأننا نحتاج جملة حقيقية وقادرة على إيصال أي رسالة بطريقة سليمة وقوية وبعيدة عن التكرار.

وقالت عبد العزيز لموقع فني: إن الدراما السورية لهذا العام لم تبدأ خطواتها الواضحة بعد وإن ما يتم تصويره عملان أو ثلاثة فقط، وهذه الأعمال لا يمكن أن تستوعب جميع الفنانين، خاصة أنها تنتظر عملاً جيداً ونصوصاً قوية ولا يمكن أن تشارك في أي عمل بعد مسيرتها الفنية التي قدمت خلالها العديد من الأعمال المختلفة والمتنوعة والمهمة، كما أن لديها شروطها الفنية للمشاركة في أي عمل يتعلق بمستوى النصوص والعمل، كاشفة عن حضورها في الجزء الحادي عشر من مسلسل «باب الحارة» بعدما حضرت في الجزء العاشر منه بشخصيّة مختلفة وجديدة على العمل.

وأعربت الفنانة عبد العزيز عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل «باب الحارة»، إذ تعدّ أن العمل بات أمراً مهماً لدى الجمهور خاصة في شهر رمضان الكريم وموسم العروض الدرامية، مضيفة أن العمل بات يعطي المرأة حقها، ويصورها بشكل مختلف عما كانت تظهر به في الأجزاء السابقة.

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