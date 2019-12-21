عمرو دياب الأكثر استماعاً على «أنغامي»

تصدّر النجم المصري عمرو دياب، قائمة أكثر الفنانين العرب استماعاً في عام 2019، عبر تطبيق الموسيقا الشهير «أنغامي».

ووفقاً لموقع «اليوم السابع»، أعلن تطبيق «أنغامي»، قائمته لأكثر الفنانين العرب استماعاً حول العالم عبر التطبيق، واحتل عمرو دياب المرتبة الأولى، محققاً 147 مليوناً و500 ألف استماع خلال العام 2019.

وبلغ عدد متابعي الهضبة عبر التطبيق، ما يقارب 10 ملايين متابع، بينما تصدّرت أغنيته «يتعلموا» من ألبوم «كل حياتي»، أكثر أغنياته استماعاً.

من ناحية أخرى، يحيي الفنان عمرو دياب اليوم حفلاً كبيراً ضمن فعاليات مهرجان «ميدل بيست»، بمشاركة منتجي الموسيقا العالميين، أفروجاك وريهاب، اللذين سيقدمان مع دياب توزيعات جديدة لأشهر أغنياته لأول مرة.

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