الانخراط في الفنون يقلل من خطر الموت المبكر!

تزعم دراسة جديدة، أن الذهاب إلى المسرح أو متابعة الأعمال الفنية مرة كل شهر قد يقلل من خطر الوفاة المبكرة. ووفقاً لموقع «روسيا اليوم»، تتبع باحثو جامعة «كوليدج لندن» زهاء 7000 شخص فوق سن 50 عاماً لمدة 12 عاماً, وتبين أن المشاركين الذين تابعوا الأعمال الفنية كل بضعة أشهر، كانوا أقل عرضة للموت بنسبة 14% في نهاية الدراسة. وأظهرت النتائج، أن زيارة المتاحف والمسارح والمعارض الفنية بشكل متكرر ولمرة واحدة في الشهر، قللت من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 31%. ولم يكن الأكاديميون قادرين على إثبات أن الذهاب إلى المسرح بانتظام، هو سبب انخفاض المخاطرة، لأن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة فقط. ومع ذلك، يعتقد الفريق أن قضاء الوقت في مسرح محلي، يمكن أن يحسن الصحة العقلية ويشجع النشاط البدني. وقال المعد الرئيس الدكتور ديزي فانكورت: إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لمعرفة أثر الذهاب إلى المسرح على خطر الموت المبكر.

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