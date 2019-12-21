صدر مؤخراً عن هيئة الموسوعة العربية المجلد الخامس من موسوعة العلوم والتقانات بحلته الفاخرة ومضمونه من البحوث العلمية والتقانية الموضحة بالجداول والأشكال والرسوم والصور الملونة والمعادلات الرياضية في مختلف الاختصاصات العلمية والتقانية والهندسة المدنية والعمارة والكهرباء وعلوم الحاسوب والبرمجيات والمعلوماتية والتقانات الصناعية والزراعة والتغذية والبيئة وعلوم الحياة والفضاء والفلك إلى جانب العلوم البحتة كالفيزياء والكيمياء والرياضيات والجيولوجيا.

ويحوي هذا المجلد تتمة بحوث حرف الباء وفق المنهجية المتبعة في هذه الموسوعة، أعدّها وكتبها وألفها وراجعها وحققها باحثون أكاديميون متعمقون كلٌ في اختصاصه ومتتبعون لأحدث ما توصل إليه العلم والتقانة في هذا العصر، ويرفدهم طاقم فني وإداري ولغوي من هيئة الموسوعة العربية بإشراف الأستاذ الدكتور محمود السيد المدير العام لهيئة الموسوعة العربية والأستاذ الدكتور فوزي عوض رئيس موسوعة العلوم والتقانات.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الموسوعة العربية قد أنجزت كتاباً من الموسوعة الطبية عن علم المناعة، بإشراف الأستاذ الدكتور زياد درويش. وسيصدر قريباً المجلد الخامس من موسوعة الآثار في سورية.

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