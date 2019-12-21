من أجواء الاحتفال بعيد الميلاد في دمشق القديمة

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 24 ربيع الآخر 1441 الموافق لـ 21 كانون الأول 2019
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روسيا والصين تستخدمان الـ "فيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي ينتهك سيادة سورية
الجيش يطهر عدة قرى ومزارع بريف إدلب من فلول الإرهابيين
فلوح: النظام التركي يواصل دعم الإرهاب في سورية والاعتداء على أراضيها والتملص من التزاماته في تفاهمات أستانا
بيدرسون: ضرورة الحل السياسي للأزمة في سورية وفق قرار مجلس الأمن 2254
البطريرك يازجي في رسالة الميلاد: نصلّي من أجل عودة السلام والاستقرار إلى سورية
بوتين: الغرب كان وما يزال يستخدم سياسة التخويف من روسيا
"العموم" البريطاني يتبنى اتفاق جونسون حول "بريكست"
روحاني: انسحاب واشنطن الأحادي من التفاهمات الدولية يهدد الأمن
الحزب الشيوعي اللبناني يدين التدخل الأمريكي بالشؤون اللبنانية
إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال على مسيرات العودة
سلطات النظام التركي تعتقل رئيسة بلدية من حزب الشعوب الديمقراطي
موسكو: التدخل العسكري التركي في ليبيا من شأنه تعقيد الوضع هناك
عون: مطالب المحتجين تلقى كل الدعم طالما لم يتجاوزوا القوانين
الاحتلال يجدد قمعه لمظاهرة كفر قدوم
إخلاء وتفتيش عشرات الأماكن في موسكو إثر تهديدات بوجود قنابل