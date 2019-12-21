آخر تحديث: 2019-12-21 06:21:25
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من أجواء الاحتفال بعيد الميلاد في دمشق القديمة

التصنيفات: لقطة اليوم

ت: طارق الحسنية

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التصنيفات: لقطة اليوم

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