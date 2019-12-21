أطعمة للتخلص من آلام الركبة

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بألم الركبتين، ومنها التهاب المفاصل أو مشكلات في الركبة، لذا علينا التعرف على بعض الأطعمة التي تسهم في التخلص من هذه المشكلة وفقاً لموقع «nutritionexp»، ومنها: الجزر له دور كبير في تخفيف آلام الركبة، فهو في الواقع علاج صيني قديم، فالخضراوات ذات اللون البرتقالي مليئة بالبيتا كاروتين وفيتامين أ، وكلاهما مركبات قوية مضادة للالتهابات. الكاري له دور كبير في علاج ألم الركبة بشكل كبير لأنه يحتوي على الكركم وتناول الكثير منه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض المفاصل المؤلمة في المقام الأول. كما يمكن لخل التفاح أن يحل السموم الموجودة في الركبة والتي تؤدي إلى حدوث التهاب. الزنجبيل وهو طعام آخر يمكن أن يؤكل ويفرك على الركبة.

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