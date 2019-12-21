شارع الثقافة

مؤتمر صحفي للعرض المسرحي «سلطان زمانو»

يقام اليوم عند الساعة الثانية عشرة ظهراً على خشبة مسرح الخيام مؤتمر صحفي للمسرحية الشعبية الكوميدية «سلطان زمانو» تأليف وتعاون فني لسعيد حناوي، وإخراج محمد خير الجراح، وستبدأ العروض أيام, الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح الخيام في دمشق عند الساعة الثامنة والنصف مساء، وهي من بطولة: أريج خضور، محمد خير الجراح، محمد سويد، سمير الشماط، رشا رستم، أحمد حجازي، فادي الحموي، بالاشتراك مع فرقة «جلنار» للرقص الشعبي بقيادة علي حمدان.

حفل تأبين للدكتور محمد قارصلي

تقيم مديرية المسارح والموسيقا حفل تأبين لروح الدكتور المخرج محمد قارصلي بمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيله، وذلك عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد الأحد في مسرح القباني بدمشق.

حفل تأبين للدكتور علي السرميني

تقيم وزارتا الثقافة والتعليم العالي وبالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين غداً عند الساعة الخامسة مساء في قاعة المحاضرات بمكتبة الأسد الوطنية، حفلاً تأبينياً للفنان التشكيلي الراحل الدكتور علي السرميني، ويقام على هامشه معرض فني تحية لروحه من أساتذة كلية الفنون وطلابه.

«جوقة مار أفرام السرياني»

ببركة المطران يوحنا إبراهيم ميتروبوليت حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس وتحت رعاية المطران بطرس قسيس المعتمد البطريركي في حلب تستضيف الرعية السريانية في اللاذقية «جوقة مار أفرام السرياني البطريركية» بقيادة الأستاذ شادي إميل سروة في أمسية ميلادية بعنوان «من الشرق» وذلك عند الساعة السادسة من مساء اليوم السبت في «كنيسة سيدة اللاذقية» للموارنة.

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