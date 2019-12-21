الشرطة تغرّم بابا نويل!

فوجئ أفراد شرطة المرور في مدينة قازان الروسية بمن يخرق قوانين المرور بشكل غير اعتيادي وهو بابا نويل (ديد موروز).

ووفقاً لموقع «روسيا اليوم»، احتجزت شرطة المرور في المدينة سيارة مرسيدس تقطر مزلجة استقلها رجل ارتدى زي بابا نويل.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن رجال الشرطة أعدوا 6 بروتوكولات خاصة بالجنح الإدارية، بما فيها غرامة القيادة الخطيرة لوسيلة النقل وخلق حواجز تعوق المرور. أما الحجم الإجمالي للغرامات الواجب دفعها من قبل بابا نويل الشاب البالغ من العمر 23 عاماً وزميله سائق السيارة فتجاوز 13500 روبل، ما يعادل نحو 211 دولاراً.

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