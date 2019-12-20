آخر تحديث: 2019-12-20 21:21:54
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روسيا والصين تستخدمان حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يستغل الأوضاع الإنسانية في سورية وينتهك سيادتها

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التصنيفات: آخر الأخبار

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