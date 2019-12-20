برونزيتان لسورية في بطولة آسيا للمواي تاي

حقق منتخب سورية للمواي تاي ميداليتين برونزيتين في بطولة آسيا المقامة حالياً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بمشاركة 300 لاعب من 30 دولة.

وتوج لاعب منتخبنا وائل السعيد بالميدالية البرونزية لوزن 91 كغ واللاعبة ناديا السيد ببرونزية أخرى لوزن 63 ونصف كغ.

رئيس بعثة المنتخب محمد ضياء المارديني أوضح في تصريح لـ سانا أن إحراز برونزيتين في بطولة مهمة كبطولة آسيا إنجاز جيد لرياضة المواي تاي ولا سيما بوجود لاعبين من تايلاند مؤسسة اللعبة إضافة إلى أبطال من فيتنام وكازاخستان، مشيراً إلى أن اللعبة في سورية تخطو نحو الأمام بجهود كوادر وطنية تسعى للوصول إلى العالمية.

وتتألف بعثة المنتخب من المارديني رئيساً وعلاء عامر مدرباً وسلمان عيسى مدرباً مساعداً ومن اللاعبين حيان جمية لوزن 60 كغ وعلي حافظ لوزن 75 كغ وأحمد عبدي لوزن 86 كغ ووائل السعيد لوزن 91 كغ وناديا السيد لوزن 63 ونصف كغ.

طباعة