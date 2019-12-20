في الدوري الممتاز لكرة القدم.. تشرين يحافظ على صدارة الترتيب والوحدة يفوز على الاتحاد

يعدّ مفهوم القوة الناعمة (الجين المحسِّن) لمفهوم الحرب والسيطرة، الذي بات المشغِّل الأساس في المحرِّك العام لسياسة قوى عظمى، وقوى صاعدة أيضاً. صاغ المفهوم جوزيف ناي عام 1990 في كتابه «الطبيعة المتغيّرة للقوة الأمريكية» معرّفاً إياه بأنه «القدرة على الجذب... المزيد ←