فقرات مسرحية وترانيم ميلادية في كنيسة الراعي الصالح بالسويداء

عروض وفقرات مسرحية وصلوات وترانيم ميلادية أوجدت اجواء من الفرح والبهجة في احتفالية استضافتها كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية في السويداء اليوم بمناسبة اقتراب عيدي ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام والسنة الميلادية.

وبيّن راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية المشيخية في قرية خربا بالسويداء القسيس سليم فرح لمراسل سانا اليوم أنّ الترانيم والصلوات التي أقيمت تسعى لخلق أجواء من السعادة والسلام بين الناس وتعكس الفرح والسرور الذي عاد للسوريين بعد الانجازات التي حققوها على الإرهاب بهمة الجيش العربي السوري وقيادته الحكيمة.

كما أوضح شيخ كنيسة خربا الإنجيلية في السويداء هلال الحج أنّ العروض تناولت القيم السامية التي نادى بها السيد المسيح وضرورة تكريسها كما أن التراتيل والترانيم الميلادية والأناشيد الدينية حملت جميعها عناوين تدعو لأن يحل السلام في وطننا، معرباً عن أمله وخاصة مع اقتراب عيد الميلاد المجيد أن يسود السلام ربوع سورية كلها لتبقى رمزا للصمود والكبرياء منوها بتضحيات الشهداء في سبيل الدفاع عن بلدنا.

وأعربت كل من ريهام الذبيان ولينا اليعقوب عن فرحتهما باقتراب عيد الميلاد المجيد وتمنياتهما بولادة سورية جديدة متعافية من جراحها وأن يعم الأمن والسلام النفوس مع عودة الكثير من الأسر المهجرة إلى منازلها وقراها في ربوع الوطن.

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