إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال على مسيرات العودة

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في الجمعة الـ 85 من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان “الخليل عصية على التهويد” في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة “وفا” أنّ قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المسيرات شرق مدينة غزة وجباليا شمال القطاع والبريج ووسطه وخان يونس ورفح جنوبه ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

ووصل عدد الضحايا الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار 2018 إلى 314 شهيداً إضافة إلى إصابة أكثر من 30 ألفاً بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.

وفي الضفة الغربية أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما شرق قلقيلية.

وذكرت وكالة وفا أنّ قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وتشهد كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد قوات الاحتلال وباتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

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