موسكو: التدخل العسكري التركي في ليبيا من شأنه تعقيد الوضع هناك

حذرت وزارة الخارجية الروسية من أنّ التدخل العسكري للنظام التركي في ليبيا من شأنه تصعيد التوتر وتعقيد الوضع في هذا البلد.

وقال مصدر في الوزارة في تصريح صحفي اليوم تعليقاً على الاتفاق بين حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج ونظام رجب طيب أردوغان: إنّ هذا الاتفاق يثير الكثير من الأسئلة والشكوك.. البلدان المجاورة والبلدان المعنية بالموضوع كاليونان ومصر وقبرص أعربت عن عدم رضاها واستيائها وشكوكها بهذه الاتفاقيات لأنها تؤثر على مصالحها.

وأضاف المصدر: طالما أنّ النزاع لم يتم حله بعد فإن أيّ تدخل عسكري خارجي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى المزيد من تعقيد الوضع هناك.

وكان البرلمان الليبي في طبرق أدان إعلان أردوغان استعداده لإرسال قواته إلى ليبيا، محذراً إياه من أنّ ليبيا لن تكون بوابة لعودة الاحتلال العثماني البائد إلى الوطن العربي.

ودعت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان القوات المسلحة الليبية إلى استهداف أي تحرك للقوات التركية في الأراضي الليبية براً وجواً وبحراً باعتبار أي جسم أو مكان تستخدمه تركيا هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة الليبية، بينما أعلنت الحكومة اليونانية أنّ أثينا قدمت اعتراضاً إلى الأمم المتحدة بشأن الاتفاق بين حكومة الوفاق الليبية والنظام التركي حول الحدود البحرية واصفة إياه بأنه انتهاك للقانون الدولي.

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