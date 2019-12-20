عون: مطالب المحتجين تلقى كل الدعم طالما لم يتجاوزوا القوانين

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، دعمه لمطالب المشاركين في الحراك الشعبي في لبنان وتوفير الحماية اللازمة لهم شرط إلا يتجاوزوا القوانين.

وقال عون خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل في بيروت اليوم: إنّ التحركات الشعبية القائمة حالياً تتوافر لها الحماية اللازمة انطلاقاً من الحفاظ على حرية التعبير من دون قطع الطرق وشل تنقل المواطنين لأنّ ذلك يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية التي تضمن حرية الآخرين.

وأشار عون إلى أنّ مطالب المحتجين تلقى منه كل الدعم مجدداً دعوته هؤلاء إلى الحوار للاتفاق على النقاط الإصلاحية الضرورية، مضيفاً ما زلت أنتظر التجاوب منهم.

وشدد الرئيس اللبناني على أنّ مسيرة مكافحة الفساد التي بدأت منذ 3 سنوات مستمرة وبزخم وإنّ الإجراءات تتوالى لمعاقبة المرتكبين ولا سيّما أنّ الحراك تجاوز الخطوط الحمر التي كان يرفعها بعض النافذين والمستفيدين من الفساد وباتت عملية المكافحة أفضل.

من جهة أخرى أكد عون التزام لبنان بالقرار 1701 مجدداً مطالبة الولايات المتحدة بالضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لمنعه من مواصلة انتهاكاته البحرية.

طباعة