“مطاردة الساحرات” .. ما علاقة هذه العبارة بعزل ترامب ؟

تشرين ـ رصد:

يكرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصف إجراءات مساءلته وعزله بأنها تشبه “مطاردة الساحرات”. وكان أحدث هذه التصريحات في خطاب أرسله أمس إلى رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قال فيه إن “المتهمين بالسحر في بلدة سالم تلقوا عملية محاكمة أكثر عدلاً”.

وردت عمدة بلدة سالم، كيم دريسكول، بأن الرئيس الأمريكي عليه “تعلم بعض دروس التاريخ” قبل استخدام هذا التشبيه.

وتولى تقرير نشره موقع قناة “بي بي سي”, شرح هذا الفصل من التاريخ الأمريكي الذي يكرر الرئيس الأمريكي الإشارة إليه.

يقول التقرير: شهد عام 1692 إعدام 19 شخصاً وكلبين في مستعمرة خليج ماساتشوسيتس، في بلدة سالم المطلة على الساحل الشرقي الأمريكي.

وتبلورت الاتهامات في كانون الثاني، وجرت الإعدامات بين شهري حزيران و أيلول. وكان المعدومون 14 امرأة وخمسة رجال.

وكانت هذه الإعدامات نقطة في بحر التحقيقات التي شملت اتهام 144 شخصاً على الأقل، وتذكر بعض المصادر التاريخية أن العدد قد يصل 185 متهماً بممارسة السحر.

واعتمدت محاكمات ساحرات سالم على ثلاثة أنواع من “الأدلة” في إدانتها للمتهمين، الأول كان الاعتراف (الذي غالباً ما كان تحت التعذيب)، والثاني هو اثنين من شهود العيان الذين “رأوا المتهمين يمارسون أعمال السحر”، والثالث كان يُسمى “الأدلة الطيفية” في إشارة إلى الأحلام التي يراها الأفراد والظواهر التي تُعتبر “خارقة للطبيعة”.

وانتهت كل هذه “الأدلة” إلى إدانة المتهمين والحكم بإعدامهم بعدة طرق، كالإغراق والشنق والسحق تحت الصخور.

وكان عام 1641، قد شهد إُقرار أول قانون في ماساتشوسيتس ورُصدت فيه “الجرائم” التي تستدعي عقوبة الإعدام من الأشد إلى الأخف، وكانت الوثنية على رأسها، ثم السحر في المرتبة الثانية. ونص القانون على أنه “حال ثبوت تورط رجل أو امرأة في أعمال السحر، أو التواصل مع ساحر/ة، أو الاستعانة بخدماتهم، يُحكم عليه بالإعدام”.

وحصدت مثل هذه القوانين الكثير من الأرواح، لا سيما السكان الأصليين الذين كانوا عُرضة للإدانة تحت العديد من بنود هذه القوانين. لكن “محاكمات سالم” كانت من بين أكبر الوقائع من حيث عدد المدانين وقسوة الأحكام، وحالة الذعر الشعبي التي ارتبطت بها.

ويُشير تقرير “بي بي سي” إلى أن محاكمات سالم عرفت بأنها أحد أكثر الوقائع ظلماً ودموية في التاريخ الأمريكي الحديث. ويحللها علماء الاجتماع في سياق نظريات الهلع العقائدي والحشد وغسيل الدماغ الجماعي.

لذا، اعتبرت عمدة سالم الحالية، كيم دريسكول، أن محاكمة سالم التي انتهت إلى إعدام أبرياء ضعفاء في غياب الأدلة, لا يمكن أن تُقارن بمساءلة ترامب الذي يعتبر من الأفراد الأشد قوة في العام والذي تضم قضيته أدلة دامغة واعتراف بالخطأ.

المصدر : “بي بي سي”

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