الجيش يطهر عدة قرى ومزارع بريف إدلب من فلول الإرهابيين

طهّرت وحدات من الجيش العربي السوري قرى ومزارع أم جلال وربيعة وخريبة وشعرة العجايز وأم توينة وتل محو والفريحة وبريصة وأبو حبة وتل الشيح بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد عمليات مكثفة ضد التنظيمات الإرهابية.

وذكر مراسل سانا من مناطق العمليات في الريف الجنوبي الشرقي أن وحدات من الجيش خاضت خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة ضد إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” وإرهابيي ما يسمى “أجناد القوقاز” بريف إدلب الجنوبي الشرقي طهرت على إثرها قرى ومزارع أم جلال وربيعة وخريبة وشعرة العجايز وأم توينة وتل محو والفريحة وبريصة وأبو حبة وتل الشيح.

وبيّن المراسل أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم واصابة آخرين وتدمير 3 عربات مزودة برشاشات ثقيلة للإرهابيين حاولت التقدم نحو نقاط الجيش في محور بلدة الربيعة والشعرة في ريف إدلب الجنوبي وقضت على من بداخلها إضافة إلى تدمير مستودع لإرهابيي “النصرة” يحتوي على أسلحة وذخائر في قرية برنان.

ولفت المراسل إلى أن البلدات والقرى المطهرة كانت تضم مقرات أساسية للتنظيمات الإرهابية وكانت تتخذها منطلقا لاعتداءاتها على المناطق الآمنة وإطلاق الصواريخ على سكان المناطق في ريفي حلب الجنوبي الشرقي وحماة الشمالي والتي أسفرت عن وقوع شهداء وجرحى.

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