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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 22 ربيع الآخر 1441 الموافق لـ 19 كانون الأول 2019
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عون يكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة
روسيا والصين: تعزيز الجهود والتعاون من أجل تحقيق الاستقرار في سورية
الخارجية: أردوغان يحاول استغلال المنابر الدولية للترويج لخططه المشبوهة
مجلس الشعب يختتم أعمال دورته العادية الحادية عشرة
5 شهداء مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف
أعضاء في الكونغرس الأمريكي: استخدام القوات التركية الفوسفور الأبيض ضد المدنيين في سورية جريمة حرب
إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء قوات الاحتلال عليهم شمال الخليل
مجلس النواب العراقي يخفق في إقرار قانون الانتخابات الجديد
إجلاء أكثر من 70 ألف شخص إثر بلاغات عن تفخيخ مبان في موسكو
الخارجية الإيرانية: الغرب يستخدم منبر الأمم المتحدة لتسييس ملف حقوق الإنسان
قوات الاحتلال تعتقل تسعة فلسطينيين بالضفة الغربية
بدء الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة لبنانية جديدة
موسكو: أيّ رفضٍ لمشروع القرار الروسي حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية يكشف تسييس البعض للملف
3 مصابين باعتداء إرهابي بالقذائف على حلب
إحالة ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ