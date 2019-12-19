آخر تحديث: 2019-12-19 20:33:01
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عون يكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

أعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف حسان دياب الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي عام 2011-2014، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية.

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

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