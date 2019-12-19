كيف سيبدو العالم التقني عام 2020 ..؟

يبدو أن عام 2020 سيكون مجرد تاريخ مستهدف للتنبؤات التكنولوجية المتوقع إطلاقها في عالمنا الحالي، بما في ذلك أول دماغ بشري اصطناعي كامل وتعدين القمر والسكك الحديدية فائقة السرعة.

وتحدث مايك ليبهولد، الباحث المتميز في معهد “المستقبل”، وهو خبير تقني شامل يمتلك سيرة ذاتية تشمل فترات عمل مع “إنتل” وآبل وحتى Netscape، عن توقعاته بأن تشهد البشرية عالماً مثيراً للاهتمام بعد عقد من الآن.

إذن، كيف سيبدو العالم عام 2020؟ بحسب وجهة نظر ليبهولد حول ما يمكن أن يحمله المستقبل.

اليابان تبني قاعدة قمرية آلية:

لا يوجد سبب تكنولوجي يمنع اليابان من المضي قدما في خطتها الطموحة، لبناء موقع قمري آلي بحلول عام 2020 (تبنيه الروبوتات لنفسها). وفي الواقع، لا توجد أمة أفضل لهذا العمل من حيث البراعة التكنولوجية.

توقع PopSci (مجلة أدبيات علمية أمريكية): أمر ممكن من الناحية التكنولوجية، ولكن الاقتصاد سيكون العامل الحاسم.

الصين تربط بكين بلندن عبر قطار فائق السرعة:

تقول الخطة الصينية: ربط الشرق والغرب بخط سكة حديد عالي السرعة، أي ربط العالم الشرقي بالعالم الغربي.

وستعمل الصين على دفع تكاليف البنية التحتية وبنائها، في مقابل الحصول على حقوق الموارد الطبيعية مثل المعادن والأخشاب والنفط، من الدول التي ستستفيد من مشروع ربط آسيا بأوروبا.

توقع PopSci: ممكن لكنه مستبعد.

السيارات ستقود نفسها:

لقد كان حلماً بالنسبة للجميع منذ زمن بعيد، بما في ذلك غوغل وDARPA، والشركات المصنعة للسيارات: الأمان المطلق وسهولة النقل بفضل السيارات ذاتية القيادة. ولكن العقبة الأولى التي يجب توضيحها هي مشكلة كبيرة: الحصول على كل هذه السيارات غير المتجانسة للتحدث إلى بعضها البعض، حيث لا توجد البنية التحتية اللاسلكية، على الصعيد العالمي، لربط جميع السيارات بكامل تكنولوجيا المرور.

توقع PopSci: بالتأكيد ممكن التنفيذ، ولكن ليس بحلول عام 2020.

الوقود الحيوي سيكون منافسا للوقود الأحفوري:

يخطط الجيش الأمريكي للحصول على نصف طاقته من الموارد المتجددة بحلول عام 2020، وتعتقد البحرية أنها يمكن أن تتحول إلى 50% من الوقود الحيوي بحلول ذلك الوقت.

توقع PopSci: ممكن.

“السيارة الطائرة” تفرض سيطرتها في الجو:

يقول ليبهولد إن التحكم في الحركة الجوية من قبل السيارات الطائرة، أمر لا يصدق. فمن الناحية اللوجستية لا يمكن القيام بذلك، حتى من حيث التكلفة، ومن غير المرجح تطبيق التقنية هذه من الناحية التكنولوجية.

توقع PopSci: قد يكون لدى الجيش نموذج أولي خاص به، بحلول عام 2020، ولكن التكنولوجيا لن تصبح متاحة للجميع لفترة طويلة من الزمن.

التحكم في الأجهزة عن طريق الرقائق المزروعة في أدمغتنا:

ما يزال الدماغ البشري يمثل مساحة البيولوجيا العظيمة غير المقيدة، وفي حين أن فكرة ربط القوة الأولية لعقل الإنسان بالحوافز الإلكترونية والاستجابة، كانت موجودة منذ زمن طويل في كل من الخيال العلمي و- إلى حد ما- في الواقع، لن يتمكن الإنسان (على الأرجح) من السيطرة على الأجهزة عبر التفكير في 2020، كما تنبأت شركة “إنتل” وعلى الرغم من أنه من الممكن حالياً زرع رقاقة إلكترونية في الدماغ، إلا أننا ببساطة لا نفهم دقة الدماغ جيدا بما يكفي لإنشاء نوع من الواجهة، التي تتيح توجيه التصفح من خلال التفكير ببساطة.

توقع PopSci: قد تكون هناك رقائق إلكترونية في المخ بحلول عام 2020، ولكنها لن تفعل الكثير.

جميع الشاشات الجديدة ستكون OLEDs رقيقة للغاية:

تتحرك تكنولوجيا شاشات العرض بسرعة لا تصدق. ومن المؤكد أنه ستظل هناك بعض شاشات العرض LCD “العتيقة” عام 2020، ولكن فيما يتعلق بالمخزون الجديد، من السهل أن نرى الصناعة بأكملها تتحول إلى شاشات OLED الرقيقة، والعديد منها مزود بإمكانية اللمس.

الفضاء التجاري سينقلنا إلى القمر والكويكبات:

من المتوقع أن تكون هناك رحلات تجارية إلى القمر مع تعدين الأجسام خارج كوكب الأرض. ويبدو الجزء الأخير هذا أقل ترجيحا- لم نتوصل بعد إلى معرفة ما يمكن أن يفعله السفر إلى الفضاء على المدى الطويل للجسم البشري، وحتى البعثات الروبوتية قد تتوقف لعدة عقود.

توقع PopSci: السفر التجاري إلى الفضاء هو الصفقة الحقيقية، ولكن خارج الرحلات المدارية تصبح الأمور أكثر صعوبة بشكل كبير. من غير المرجح أن تكون مهمات القمر والكويكبات ومناجم التعدين ضمن الإطار الزمني لعام 2020.

سيكون لدى الكمبيوتر، الذي تبلغ قيمته 1000 دولار، القدرة على معالجة الدماغ البشري:

قام خبير مستقبلي في Cisco بهذا التنبؤ منذ بضع سنوات، ويبدو ذلك معقولا من بعض النواحي.

توقع PopSci: محتمل.

الترجمة العالمية ستكون شائعة في الأجهزة المحمولة:

يمكن القول إن التقنية هذه قيد التطوير المكثف، في أشكال عملية مثل الترجمة عبر غوغل. ومن المحتمل أن تحدث الترجمة في “السحابة الإلكترونية”، بالاعتماد على مجموعات هائلة من المعرفة اللغوية التي جمعتها الشركات والحكومات.

توقع PopSci: محتمل، ولكن بدرجات متفاوتة من الدقة اعتمادا على اللغة.

إنشاء دماغ اصطناعي يعمل مثل الحقيقي:

بمجرد تطوير جهاز كمبيوتر مع قوة معالجة الدماغ، هل سيكون بإمكاننا بناء الدماغ من نقطة الصفر؟ يعتقد الباحثون في مشروع “الدماغ الأزرق” في سويسرا أنه يمكن القيام بذلك. ولكن هناك حجة مفادها أننا عندما نبني الدماغ، سنتعلم المزيد والمزيد عنه، ما يزيد من معدل الصعوبة ونحن نمضي قدما.

توقع PopSci: سنصل إلى هذا التطور، يوما ما.

المصدر: nbcnews

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