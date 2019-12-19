الصناعة تطلب 5755 عاملاً من كل الفئات

أعلنت وزارة الصناعة عن مسابقة واختبار للتعيين والتعاقد مع 5755 عاملاً من كل الفئات في الإدارة المركزية ومؤسساتها وشركاتها وجهاتها التابعة لها في دمشق والمحافظات.

وتضمن إعلان الوزارة الذي تلقت سانا نسخة منه مسابقة لتعيين 1047 عاملاً بصفة دائمة من الفئتين الأولى والثانية والتعاقد مع 541 عاملاً على أعمال بموجب عقود سنوية إضافة إلى اختبار لتعيين 866 عاملاً بصفة دائمة من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة والتعاقد مع 3301 عامل على أعمال بموجب عقود سنوية.

وحددت الوزارة الجهات التي سيتم تعيين الناجحين فيها بموجب المسابقة والاختبار وهي الإدارة المركزية في دمشق ومديريات الصناعة في ريف دمشق وحلب ودرعا وحمص والقنيطرة ومجمع مراكز التدريب المهني في دمشق وحلب وحمص والمعاهد التقانية للصناعات التطبيقية في دمشق وحلب وحمص والمعهدان التقنيان للصناعات النسيجية والكيميائية في دمشق ومركز تطوير الإدارة الإنتاجية في دمشق ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية بدمشق وهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية في دمشق.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تعيين الناجحين أيضاً في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية وشركاتها في دمشق وريف دمشق والسويداء وحمص وحماة والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وشركاتها التابعة في دمشق وريف دمشق والسويداء وحماة والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية وجهاتها وشركاتها التابعة في دمشق واللاذقية والسويداء وحماة وحمص والمؤسسة العامة للصناعات الهندسية وشركاتها في دمشق وحمص وحلب والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان ومحالجها ومراكزها التابعة في حلب وحماة وحمص واللاذقية والمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وشركاتها وجهاتها التابعة في دمشق وريف دمشق وحماة وحلب وطرطوس والمؤسسة العامة للسكر في حمص وشركة سكر حمص التابعة لمؤسسة السكر إضافة إلى المؤسسة العامة للتبغ في اللاذقية.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك في المسابقة أو الاختبار إلى مراجعة الجهات العامة المذكورة أو الموقع الإلكتروني للوزارة أو صفحتها على فيسبوك للاطلاع على الأوراق والشروط المطلوبة على أن يتم تقديم الطلبات إلى ديوان الجهات العامة اعتباراً من يوم الأحد 19-1-2020 ولغاية نهاية الدوام يوم الإثنين 17-2-2020.

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