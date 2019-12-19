مانشستر سيتي إلى قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية

واصل مانشستر سيتي طريقه نحو الفوز بكأس رابطة الأندية الإنكليزية بكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على أكسفورد يونايتد المنافس في الدرجة الثالثة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وهز ماتي تيلور لاعب أكسفورد الشباك بعد 22 ثانية من بداية الشوط الثاني ليلغي تقدم سيتي عبر جواو كانسيلو لكن رحيم سترلينغ سجل هدفين من مدى قريب ليرسل سيتي إلى الدور قبل النهائي.

ولم ينجح سيتي الذي أجرى تغييرات عديدة على التشكيلة التي هزمت أرسنال في بداية الأسبوع في الاسترخاء مطلقا أمام فريق المدرب كارل روبنسون وسط جماهير أكسفورد المتحمسة.

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