بايرن يتغلب بثلاثية على فرايبورغ في الدوري الألماني

تغلب بايرن ميونيخ على مضيفه فرايبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف في دوري الدرجة الأولى الألماني بكرة القدم.

افتتح التسجيل لبايرن اللاعب روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 16 لكن فرايبورج بدأ في السيطرة على وسط الملعب تدريجيا وهز فينشنزو جريفو الشباك ليعادل النتيجة في الدقيقة 60.

ونجح الهولندي جوشوا زيركزي البالغ من العمر 18 عاما بإعادة التقدم لفريقه قبل أن يضيف سيرج جنابري الهدف الثالث.

ويحتل بايرن المركز الثالث برصيد 30 نقطة متقدما بفارق الأهداف على بروسيا دورتموند صاحب المركز الرابع.

وفي مباراة ثانية سجل بروسيا مونشنغلادباخ هدفين في الشوط الثاني عن طريق آلاساني بليا ولارس شتيندل ليفوز بسهولة وبنتيجة 2-صفر على بادربورن ويرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن لايبزيغ.

طباعة