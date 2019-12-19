الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بارد ليلاً

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو مشمسا وصحوا خلال النهار وباردا ليلا محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية المحاذية للبادية ومن تشكل الضباب في معظم المناطق الداخلية وخاصة المنطقة الشمالية والوسطى وغوطة دمشق والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …

الخميس الجمعة السبت دمشق 18 /4 19 /5 18 /5 القنيطرة 18 /4 18 /2 17 /2 درعا 18 /5 18 /4 18 /4 السويداء 15 /4 15 /4 16 /3 حمص 19 /3 20 /4 19 /4 حماة 19 /3 19 /4 18 /3 الحسكة 20 /4 20 /5 19 /5 اللاذقية 23 /10 22 /11 21 /10 طرطوس 21 /9 21 /9 20 /10 حلب 18 /4 18 /5 17 /3 ادلب 18 /8 18 /8 17 /7 دير الزور 20 /6 20 /7 19 /6 الرقة 19 /5 18 /5 17 /6

طباعة