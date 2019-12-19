روحاني: الإرهاب الاقتصادي أهم أداة للهيمنة الأمريكية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الحظر والإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة تحول إلى أهم أداة تستخدمها في محاولة الهيمنة على دول أخرى.

ووفقا لوكالة ارنا اعتبر روحاني خلال افتتاح قمة لدول إسلامية في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم أن أهم التحديات الجديدة التي تواجه العالم الإسلامي على المستويات الوطنية والدولية تتمثل بمجالات الثقافة والهوية والأمن والتنمية والاقتصاد مؤكدا أن التطرف الفكري يوفر الأرضية للتدخلات الأجنبية.

وحول التحديات الاقتصادية أشار روحاني إلى أن تداخل الأنظمة الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية مع النظام الاقتصادي الأمريكي واعتماد الدولار في الاقتصادات الوطنية والعالمية وفر للولايات المتحدة إمكانية المضي بهيمنتها عبر “تهديدات الحظر والإرهاب الاقتصادي” وفرض مطالبها غير المشروعة على الدول الأخرى.

ولفت روحاني إلى التهديدات المستمرة للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والتي تحصد الضحايا يوميا وكذلك التهديدات العسكرية والسياسية والاقتصادية الأمريكية ضد عدد من الدول الإسلامية.

طباعة