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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 22 ربيع الآخر 1441 الموافق لـ 19 كانون الأول 2019
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قوات الاحتلال تعتقل تسعة فلسطينيين بالضفة الغربية
بدء الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة لبنانية جديدة
موسكو: أيّ رفضٍ لمشروع القرار الروسي حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية يكشف تسييس البعض للملف
3 مصابين باعتداء إرهابي بالقذائف على حلب
إحالة ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ
روحاني: الإرهاب الاقتصادي أهم أداة للهيمنة الأمريكية
عدوان صهيوني جديد على قطاع غزة
التصويت لمصلحة قرار يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم
صحفية بريطانية: ارتباط عضوي بين "الخوذ البيضاء" والإرهاب
بيلوسي: ترامب "لم يترك خياراً آخر" سوى فتح ملف عزله
الرئيس الأسد: الاستثمار في المشاريع الثقافية هو الاستثمار الأكثر ربحاً لأنه يبني الإنسان المنتمي والمتسلح بالمعرفة
مجلس الوزراء .. استعراض رؤية وزارة الصناعة لقطاع النسيج
4 شهداء بينهم طفلان بانفجار لغم بسيارة في مدينة تل أبيض
مجلس الشعب يقر مشروعي قانوني حل الاتحاد العام للتعاون السكني وتعيين المعيدين في المؤسسات التعليمية الخاصة
المبعوث الصيني الخاص إلى سورية: بإمكان موسكو وبكين القيام بدور لإيجاد حل دائم للأزمة في سورية