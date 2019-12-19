آخر تحديث: 2019-12-19 11:51:28
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3 مصابين باعتداء إرهابي بالقذائف على حلب

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

أفاد مصدر في قيادة شرطة حلب بإصابة 3 مدنيين بجروح جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف على منطقتي الحمدانية ومشروع 3000 شقة.

يتبع..

 

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

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