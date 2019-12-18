ختام حفل مبادرة “أنتِ الحياة” لتمكين المرأة

نور قاسم ـ تشرين:

أُقيم اليوم حفل ختام مبادرة “أنتِ الحياة” لتمكين المرأة بالتعاون بين بنك سورية الدولي الإسلامي والأمانة السورية للتنمية، وكانت المبادرة أُطلقت بتاريخ ٢٥ آذار الفائت لدعم وتأهيل المرأة المعيلة لأسرتها وتمكينها مهنياً من خلال ورشات عمل عملية في عدة اختصاصات (خياطة ، صناعة الصابون، كروشيه، حلاقة نسائية، شك النول، إدارة مشاريع صغيرة) وذلك ضمن منارة برزة المجتمعية في قاعات مجهزة بجميع الوسائل التعليمية.

ووزِّعت أثناء الحفل ٧٥ شهادة على المتدربين، وكُرّمت 12 متدربة من الأوائل. وزعت عليهن حقائب مهنية مجهزة بالمعدات اللازمة للعمل في مختلف الاختصاصات لمساعدتهن على مباشرة أعمالهن.

وفي كلمة الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي بشار الست أكد على أن التنمية الاجتماعية من أولويات بنك سورية الدولي الإسلامي، وأن البنك يولي اهتماماً كبيراً بخصوص مسؤولياته الاجتماعية تجاه أبناء المجتمع السوري في مختلف المجالات. وأضاف الست: إننا نجلُّ ونقدر المرأة المعيلة لأسرتها لأنها تقوم بدور الأم والأب لتأمين حياة كريمة لأبنائها ومن واجبنا أن نقدم لها الدعم في مجال عملها ولن نتوقف عند هذه المبادرة وسيكون هناك مستقبلاً مبادرات أخرى تُعنى بالمرأة بهدف تمكينها لتساهم في بناء مجتمع هي جزء أساسي منه.

بدوره أكد مُدير عمليات الأمانة السورية للتنمية لمحافظتي دمشق وريفها ابراهيم الريس على ضرورة بناء مجتمع مستقل ومستدام متمتع بالاكتفاء الذاتي من خلال دفع الأفراد لتحسين أوضاعهم ورفع قدرتهم على التغيير من خلال خلق الفرص المناسبة، وبناءً على ذلك تقوم الأمانة السورية للتنمية على تدريب الأفراد وتمويلهم لخلق فرص جديدة وتوسيع آفاقهم الاقتصادية للحصول على مصادر رزق مستدامة ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم . وأضاف الريس: إن الأمانة السورية للتنمية على استعداد دائم للعمل مع الشركاء لتنفيذ هكذا مبادرات تدعم المجتمعات وتحقق التنمية المستدامة لهم لتحقيق أثر إيجابي على الأفراد ليكونوا أشخاصاً فاعلين في مجتمعاتهم.

والتقت “تشرين” بعدد من المتدربات ومن بينهن المتدربة نورمان حاج حسين طالبة شك نول وإعادة تدوير، التي أفادت بأنها استفادت كثيراً من الدورة، و تعلمت كيفية الشك بطريقة النول والإبرة، منوهةً بأنها تنوي أن تتعلم الخياطة، ومن ثم الاعتماد على الخياطة والشك على النول كمهنة مستقبلية.

من جانبها المتدربة رولا نعمان التي تعلمت حرفة الحلاقة قالت: دخلت إلى دورة الحلاقة دون أي علم سابق لي بخصوص المهنة، وتعلمت استخدام كافة الأدوات المتعلقة بها ومختلف التسريحات، منوهةً بأنها سستكمل تدريباتها لتتمكن فيما بعد من العمل والإنتاج.

تصوير: صالح علوان

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