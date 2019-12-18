3900 طالب يتقدمون للامتحانات في مدارس المناطق المحررة بإدلب

تقدم نحو 3980 طالباً لامتحان الفصل الدراسي الأول موزعين على 48 مدرسة في مناطق سنجار وأبو الضهور وريف خان شيخون بريف محافظة إدلب المحرر من الإرهاب.

مدير التربية في إدلب عبد الحميد المعمار تفقد بعض مدارس المناطق المحررة بالمحافظة للاطلاع على واقع العملية الامتحانية ومستوى الأسئلة كما التقى عدداً من الأطر التعليمية والإدارية في المدارس لافتاً إلى الجهود المبذولة التي كانت حصيلة عملهم لفصل كامل من العام الدراسي وتوجت بامتحانات ناجحة.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019 و2020 بدأت يوم الأحد الماضي.

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