تخصيص 784 مسكناً في ضاحية الشهيد باسل الأسد بعدرا

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن تخصيص 784 مسكنا للمكتتبين على مشروع إسكان العاملين في ضاحية الشهيد باسل الأسد بعدرا.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه يمكن للمكتتبين الاطلاع على الجداول الاسمية ومواعيد جلسات التخصيص والقيم التخمينية التي ستبدأ اعتبارا من يوم الاثنين 6-1-2020 وكل تفاصيل تعليمات توزيع المساكن في الإدارة العامة للمؤسسة أو عبر موقعها الالكتروني وفرعها بمدينة عدرا العمالية والاتحاد العام لنقابات العمال.

وبينت المؤسسة أن الإعلان لا يشمل المكتتبين المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم لمدة تزيد على 240 يوما متصلة أو منفصلة الذين لم يسددوا التزاماتهم المالية ضمن المدة الممنوحة لهم لغاية الـ 30 من حزيران الماضي.

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